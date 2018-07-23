В США произошла стрельба в мормонской церкви

Баку. 23 июля. REPORT.AZ/ В результате стрельбы в мормонской церкви в городе Фэллон (штат Невада), погиб один человек и ещё один пострадал.

Как передает Report, об этом сообщает Fox News со ссылкой на данные полиции.

Как отмечается, злоумышленник открыл огонь во время службы. Сделав несколько выстрелов, он покинул здание и пошёл домой.

Позднее мужчина сам сдался полиции. Мотивы его поступка пока не сообщаются.