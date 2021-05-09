В США при стрельбе в отеле погиб один человек, есть раненые

В США при стрельбе в отеле погиб один человек, есть раненые

Один человек погиб и семь пострадали в результате стрельбы в отеле американского города Финикс (штата Аризона)

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Один человек погиб и семь пострадали в результате стрельбы в отеле американского города Финикс (штата Аризона). Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал FOX 10 Phoenix со ссылкой на полицию. По данным полиции, стрельба произошла в отеле Hyatt Regency. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили несколько человек с огнестрельными ранениями. Всем пострадавшим от 18 до 22 лет, их ранения, как считается, не представляют опасность для жизни. "В соответствии с полученной информацией, мы считаем, что это отдельный случай - стрельба между двумя группами лиц в отеле. Местным жителям ничего не угрожает", - приводит канал заявление полиции. Подпишитесь на наш Telegram канал

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