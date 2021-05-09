В США при стрельбе в отеле погиб один человек, есть раненые

Один человек погиб и семь пострадали в результате стрельбы в отеле американского города Финикс (штата Аризона).
Как передает Report, об этом сообщает местный телеканал
По данным полиции, стрельба произошла в отеле Hyatt Regency. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили несколько человек с огнестрельными ранениями. Всем пострадавшим от 18 до 22 лет, их ранения, как считается, не представляют опасность для жизни.
"В соответствии с полученной информацией, мы считаем, что это отдельный случай - стрельба между двумя группами лиц в отеле. Местным жителям ничего не угрожает", - приводит канал заявление полиции.