В США пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом и сошел с рельсов

Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Пассажирский поезд компании Amtrak, в котором находились более 140 человек, столкнулся с грузовым железнодорожным составом в американском штате Южная Каролина.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NBC News.

Пассажирский поезд следовал по маршруту Нью-Йорк – Майами. По данным компании, в нем находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа.

Есть информация о пострадавших, точное число не сообщается.