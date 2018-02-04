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    В США пассажирский поезд столкнулся с грузовым составом и сошел с рельсов

    Несколько человек пострадали

    Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Пассажирский поезд компании Amtrak, в котором находились более 140 человек, столкнулся с грузовым железнодорожным составом в американском штате Южная Каролина.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает телеканал NBC News.

    Пассажирский поезд следовал по маршруту Нью-Йорк – Майами. По данным компании, в нем находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа.

    Есть информация о пострадавших, точное число не сообщается.

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