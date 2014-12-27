В США изобрели оружие, идентифицирующее своего хозяина

Баку. 27 декабря. REPORT.AZ/ В США изобрели умное оружие, которое будет признавать своего хозяина. Сканер с инфракрасным излучением, который установлен на рукоятке оружия, по отпечаткам пальцев сможет различить своего хозяина. Как сообщает Report, информация об этом помещена на страницах газеты Азербайджан ордусу.

В память оружия можно ввести до 20 тыс. отпечатков пальцев. Тем самым, можно будет пользоваться оружием во всех армейских подразделениях. Когда оружие закрепляется за конкретным военнослужащим, то его отпечатки регистрируются, и кроме него никто не сможет использовать данное оружие. Умное оружие будет признавать своего хозяина в течение 3 секунд. Отметим что, оружие изобретено американской компанией "Safe Gun Technoloqy". Система сканирования, установленная на рукоятке оружия, в дальнейшем может быть использована и на других видах оружия.