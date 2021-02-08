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В США число случаев COVID-19 превысило 27 миллионов

В США число случаев COVID-19 превысило 27 миллионов За сутки коронавирусом в США заразились 86 928 человек
Другие страны
8 февраля 2021 г. 16:53
В США число случаев COVID-19 превысило 27 миллионов

Количество случаев заражения коронавирусом в США превысило отметку в 27 миллионов. Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает университет Джонса Хопкинса, который суммирует данные федеральных и местных властей, а также СМИ и других открытых источников.

По данным университета, число случаев заражения коронавирусом в стране достигло 27 008 096, число летальных случаев составляет 463 482.

Согласно данным университета, за сутки коронавирусом в США заразились 86 928 человек, скончались 1 268 пациентов с COVID-19.

Отметку в 26 миллионов случаев США превысили 30 января.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-da koronavirusa yoluxanların sayı 27 milyonu ötüb
Версия на английском языке Almost 90,000 new COVID cases registered in US

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