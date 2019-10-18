​В США более 30 человек скончались от вейпинга

Число летальных случаев в связи с заболеваниями из-за вейпинга в США превысило 30, число заболевших приближается к 1,5 тысячи.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний при правительстве США (CDC).

Ранее сообщалось о 18 умерших и почти 1,1 тысяче заболевших.

По данным CDC, к 15 октябрю было зафиксировано 33 летальных случая в 24 штатах. Заболевания, связанные с вейпингом, выявлены в 49 штатах, т.е во всех, исключая Аляску.

Причина заболевания до сих пор не известна, как и конкретные вейпинговые устройства, которые могут ее вызвать.