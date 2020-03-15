​В США более 3 тысяч человек заразились коронавирусом

Число случаев заражения новым коронавирусом увеличилось в США до 3 010, умер 61 человек.

Как передает Report, об этом сообщила в воскресенье телекомпания CNN со ссылкой на данные федеральных Центров по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США.

Телекомпания ранее информировала о том, что количество инфицированных новым коронавирусом возросло в США с 2 816 до 2 885 человек, из которых 60 умерли. Официальная информация на сайте ЦКПЗ не обновляется и отражает положение по состоянию дел на 13 марта.