В США арестована пара, удерживавшая в заточении 13 своих дочерей и сыновей

Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Сотрудники правоохранительных органов в американском городе Перрис (штат Калифорния) арестовали супругов, которые, по данным властей, удерживали в заточении 13 своих дочерей и сыновей в возрасте от 2 до 29 лет. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении шерифа округа Риверсайд.

По данным властей, пятеро обнаруженных в доме "пленников" были несовершеннолетними.

Правоохранительные органы в настоящее время проводят расследование в отношении Терпинов. Им в предварительном порядке предъявлены обвинения в пытках и действиях, которые подвергают опасности жизнь детей. Супруги находятся под стражей, залог установлен в размере $9 млн. В разбирательстве участвуют сотрудники служб по защите прав детей.