В Сомали убили троих эмиратских военнослужащих и одного офицера армии Бахрейна

Трое военнослужащих Вооруженных сил ОАЭ и один офицер армии Бахрейна погибли в результате "террористического акта" в Сомали.

Трое военнослужащих Вооруженных сил ОАЭ и один офицер армии Бахрейна погибли в результате "террористического акта" в Сомали.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении эмиратского военного ведомства.

"Министерство обороны сообщает, что в результате террористического акта в братской Республике Сомали при исполнении своих служебных обязанностей погибли трое военнослужащих Вооруженных сил ОАЭ и один офицер Сил обороны Бахрейна, еще два человека получили ранения", - указано в заявлении, опубликованном на странице ведомства в X (ранее Twitter).

Отмечается, что погибшие участвовали в работе миссии, которая занимается обучением личного состава Вооруженных сил Сомали. Группа инструкторов из ОАЭ находится в Сомали в рамках двустороннего соглашения о военном сотрудничестве.