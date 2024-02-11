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В Сомали убили троих эмиратских военнослужащих и одного офицера армии Бахрейна

В Сомали убили троих эмиратских военнослужащих и одного офицера армии Бахрейна Трое военнослужащих Вооруженных сил ОАЭ и один офицер армии Бахрейна погибли в результате "террористического акта" в Сомали.
Другие страны
11 февраля 2024 г. 04:04
В Сомали убили троих эмиратских военнослужащих и одного офицера армии Бахрейна

Трое военнослужащих Вооруженных сил ОАЭ и один офицер армии Бахрейна погибли в результате "террористического акта" в Сомали.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении эмиратского военного ведомства.

"Министерство обороны сообщает, что в результате террористического акта в братской Республике Сомали при исполнении своих служебных обязанностей погибли трое военнослужащих Вооруженных сил ОАЭ и один офицер Сил обороны Бахрейна, еще два человека получили ранения", - указано в заявлении, опубликованном на странице ведомства в X (ранее Twitter).

Отмечается, что погибшие участвовали в работе миссии, которая занимается обучением личного состава Вооруженных сил Сомали. Группа инструкторов из ОАЭ находится в Сомали в рамках двустороннего соглашения о военном сотрудничестве.

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