В Словении проходят выборы в парламент

Баку. 3 июня. REPORT.AZ/ В Словении проходят парламентские выборы. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, участки открылись в 07:00 по местному времени и будут работать до 19:00.

Примерно 1,7 млн граждан страны, имеющим право голоса, предстоит выбрать 88 депутатов Государственного собрания. Два депутатских мандата закреплены за представителями итальянских и венгерских нацменьшинств, которых избирают простым большинством голосов. Срок полномочий депутатов составляет четыре года, для прохождения в парламент партия должна преодолеть барьер в 4%.