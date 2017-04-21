В Сирии уничтожили боевика ИГ, причастного к теракту в Стамбуле

Баку. 21 апреля. REPORT.AZ/ Боевик группировки ИГ, причастный к теракту в Стамбуле в новогоднюю ночь, уничтожен в Сирии в результате наземной операции.

Как передает Report, со ссылкой на РИА Новости, об этом сoобщил представитель Центрального командования (CENTCOM) США Джон Томас.

"Мы можем подтвердить, что 6 апреля Абдуррахман Узбеки, боевик ИГ, убит силами США… Он способствовал крупной атаке на ночной клуб в Стамбуле в канун Нового года", — сказал Томас на брифинге.

По его словам, Узбеки занимался вопросами вербовки и переброски иностранных боевиков в ряды ИГ, а также финансированием террористов. Кроме того, он играл "ключевую роль" в проведении террористических операций за пределами Ирака и Сирии, где находится ИГ.

По данным МВД Турции, в результате нападения погибли 39 человек, 69 были ранены. Ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка ИГ.