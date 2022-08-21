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В Сирии спецслужбы Турции нейтрализовали опасного террориста

В Сирии спецслужбы Турции нейтрализовали опасного террориста Усилиями Национальной разведывательной организации (MİT) нейтрализован террорист YPG (сирийского крыла PKK) Мыхйеддин Гуло, один из руководителей т.н. "военной академии" террористов под названием Хебат Дерик.
Другие страны
21 августа 2022 г. 12:40
В Сирии спецслужбы Турции нейтрализовали опасного террориста

Усилиями Национальной разведывательной организации (MİT) нейтрализован террорист YPG (сирийского крыла PKK) Мыхйеддин Гуло, один из руководителей т.н. "военной академии" террористов под названием Хебат Дерик.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, об этом сообщают источники безопасности.

Так, "академия" функционировала в провинции Хасеке на севере Сирии.

На территории лагеря осуществлялась идеологическая и боевая подготовка террористов.

Гуло был ликвидирован 9 августа в районе Эль-Камышлы на севере Сирии

Отмечается, что Гуло принимал активное участие в планировании атак на турецкие силы безопасности, участвовал в боях против Сирийской освободительной армии.

В т.н. "академии "Хебат Дерик" террористов обучали пользоваться оружием, изготовлению бомб и планированию покушений.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSuriyada PKK-nın yüksək səviyyəli idarəçisi məhv edilib

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