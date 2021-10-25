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В Сирии нейтрализованы террористы PKK

В Сирии нейтрализованы террористы PKK В зоне проведения операции "Источник мира" на севере Сирии нейтрализованы 5 боевиков YPG [сирийское крыло PKK], готовящих теракты.
Другие страны
25 октября 2021 г. 04:19
В Сирии нейтрализованы террористы PKK

В зоне проведения операции "Источник мира" на севере Сирии нейтрализованы 5 боевиков YPG [сирийское крыло PKK], готовящих теракты.

Как передает Report, об этом заявило Министерство национальной обороны Турции в социальных сетях.

Операция по нейтрализации террористов была проведена силами спецназа.

Отмечается, что террористы планировали теракты в районе операции "Источник мира".

"Турция не позволяла и не позволит террористам PKK/YPG нарушить атмосферу спокойствия и безопасности в зоне проведения операции "Источник мира", - говорится в сообщении.

Террористы РКК совершают кровавые теракты, чтобы дестабилизировать ситуацию и расколоть Турцию.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил ранее, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили преступление в Турции, и до марта 2020 года от рук этой кровавой организации погибли 7 500 сотрудников турецких сил безопасности и 6 800 мирных жителей.

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Версия на азербайджанском языке Türkiyə Silahlı Qüvvələri PKK-nın 5 terrorçusunu zərərsizləşdirib

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