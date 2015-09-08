СМИ: ​В Сирии ликвидированы боевики ИГ, планировавшие покушение на Елизавету II

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сообщил о ликвидации в Сирии боевиков террористической группировки "Исламское государство", которые, по данным спецслужб, готовили теракт в Лондоне, сообщает Report со ссылкой на британское издание The Telegraph.

По данным источника издания в правительстве Великобритании, боевики ИГ намеревались устроить теракт на памятных мероприятиях в Лондоне, посвященных 70-летию победы над Японией. В церемонии в Уайтхолле участвовали королева Елизавета II, принц Чарльз и другие высокопоставленные члены королевской семьи.

Отмечается, что уничтоженные боевики были гражданами Великобритании, вступившими в ряды ИГ. Они были убиты во время авиаудара британских и американских ВВС в прошлом месяце.

"Террористы планировали совершить теракт на наших улицах, и не было никаких других средств, чтобы остановить их. Правительство никогда не относилось к подобным решениям спокойно. Но я не готов стоять здесь после теракта и объяснить, почему я не стал рисковать, чтобы предотвратить это, когда у меня была такая возможность", - заявил Кэмерон.

Отметим, что 9 сентября Елизавета II становится королевой с самым долгим сроком правления в британской монархии. Елизавета II взошла на престол 6 февраля 1952 года в возрасте 25 лет.