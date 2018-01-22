В Сиднее поезд врезался в ограждение на станции

Баку. 22 января. REPORT.AZ/ Поезд врезался в ограждение на станции в австралийском Сиднее, в результате которого 16 человек пострадали.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает газета Sydney Morning Herald.

Инцидент произошел в понедельник около 10.00 по местному времени (03.00 по Баку) на станции "Ричмонд" на северо-западе Сиднея. Поезд врезался в буферный упор в конце платформы, в результате чего пострадали 16 человек. По меньшей мере трое из них получили серьезные травмы.

На место происшествия прибыли кареты скорой помощи, пожарные и три вертолета.

Причина инцидента пока не установлена. Представитель пассажирской железнодорожной системы Сиднея Говард Коллинз охарактеризовал случившееся как "необычайное событие".