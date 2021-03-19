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В Швейцарии назвали новые штаммы коронавируса более смертоносными

В Швейцарии назвали новые штаммы коронавируса более смертоносными Исследования показали, что новые штаммы COVID-19, в том числе британский, оказались более смертельными, чем оригинальный вирус
Другие страны
19 марта 2021 г. 19:46
В Швейцарии назвали новые штаммы коронавируса более смертоносными

Исследования показали, что новые штаммы COVID-19, в том числе британский, оказались более смертельными, чем оригинальный вирус.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил сегодня на пресс-конференции Федеральный советник по внутренним делам, ответственный за здравоохранение Щвейцарии, Ален Берсе.

"Мы долгое время думали и заявляли, что новые варианты более заразные, но не приводят к росту смертности. И у нас сейчас есть большое количество опубликованных исследований высокого качества, которые показывают иное. Они показывают, что уровень смертности превышает 50%", - сказал он, отвечая на вопрос, есть ли у властей подтвержденные данные о том, что новые варианты вируса более смертельные.

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