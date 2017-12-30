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    В шведском Мальмё подорвали полицейскую машину

    Впоследствии удалось задержать двух человек, 22-летнего и 26-летнего мужчин

    Баку. 30 декабря. REPORT.AZ/ В шведском городе Мальмё подорвали полицейскую машину, двое мужчин задержаны.

    Как передает Report, об этом сообщают иностранные СМИ.

    Инцидент произошел вечером 29 декабря. Сразу после взрыва правоохранители выставили большое оцепление, на место также прибыли саперы.

    Впоследствии удалось задержать двух человек, 22-летнего и 26-летнего мужчин. Их подозревают в причастности к организации взрыва.

    Также полицейские проводят обыски и опрашивают свидетелей инцидента. Мотивы нападавших не называются.

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