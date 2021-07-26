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В штате Юта 20 автомобилей столкнулись из-за пыльной бури, есть погибшие

В штате Юта 20 автомобилей столкнулись из-за пыльной бури, есть погибшие Семь человек погибли, несколько пострадали в ходе столкновений 20 автомобилей в американском штате Юта, на который обрушилась песчаная буря.
Другие страны
26 июля 2021 г. 10:09
В штате Юта 20 автомобилей столкнулись из-за пыльной бури, есть погибшие

Семь человек погибли, несколько пострадали в ходе столкновений 20 автомобилей в американском штате Юта, на который обрушилась песчаная буря.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявили местные власти.

По данным департамента общественной безопасности Юты, серия ДТП произошла днем в воскресенье по местному времени. "По меньшей мере 20 транспортных средств" попали в аварию после того, как из-за сильного ветра в районе небольшого города Кенош началась пыльная буря. Поднятие пыли ухудшило видимость на дороге.

Нескольких пострадавших доставили в больницы "в критическом состоянии". Из-за аварий на магистрали, проходящей между штатами, приостановилось движение в южном направлении. Представители дорожного патруля Юты позвали служащих из других городов на помощь.

На место прибыло несколько машин скорой помощи, пострадавших перевозили в больницы и по воздуху.

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Версия на английском языке At least 7 killed in 20-car pileup in Utah sandstorm

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