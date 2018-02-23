В штате Вашингтон неизвестный угрожал взрывом на военной базе

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Неизвестный грозил взрывом на военной базе Китсап в американском штате Вашингтон, он задержан.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил журналистам командир базы капитан Алан Шрейдер.

По словам Шрейдера, чье заявление транслировалось на странице базы в Facebook, к воротам базы подъехал черный джип. "Водитель заявил, что у него на теле и в машине были самодельные взрывные устройства", — командир базы. По его словам, водитель был задержан, на базе объявлена тревога, установлен периметр безопасности. Ведется расследование с участием ФБР.

"Ситуация под контролем", — подчеркнул Шрейдер. Он не уточнил, были ли найдены взрывные устройства, которыми грозил водитель джипа.