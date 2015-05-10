​В штате Миссисипи застрелили двоих полицейских

Баку. 10 мая. REPORT.AZ/ Двое полицейских застрелены при исполнении служебных обязанностей неизвестным преступником в городе Хаттисберг на юге американского штата Миссисипи, сообщает Report со ссылкой на Газета.Ru.

По данным следствия, стражи порядка - мужчина и женщина - скончались от пулевых ранений в субботу вечером. В настоящее время ведется поиск преступника, местным жителям рекомендовано не покидать дома до завершения розыскных мероприятий.

Местные СМИ сообщают, что это первый случай гибели сотрудников правоохранительных органов при исполнении обязанностей в городе за 30 лет. Обстоятельства инцидента в полиции пока не приводят.