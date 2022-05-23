В Шотландии зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян

Первый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в Шотландии.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении региональной службы здравоохранения (Public Health Scotland, PHS).
"Оспа обезьян была подтверждена у одного человека в Шотландии. Он получает уход и лечение, соответствующие его состоянию, ведется отслеживание контактов", - отмечается в сообщении.
В PHS добавили, что сотрудничают с Агентством по здравоохранению Великобритании (UKHSA), Агентствами общественного здравоохранения Уэльса и Северной Ирландии для мониторинга и реагирования на потенциальные и подтвержденные случаи оспы обезьян в Великобритании. По словам директора PHS по науке Ника Фина, это может включать в себя предложения вакцинации.