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В Шотландии зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян

В Шотландии зафиксировали первый случай заражения оспой обезьян Первый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в Шотландии.
Другие страны
23 мая 2022 г. 16:14

Первый случай заражения оспой обезьян зафиксирован в Шотландии.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении региональной службы здравоохранения (Public Health Scotland, PHS).

"Оспа обезьян была подтверждена у одного человека в Шотландии. Он получает уход и лечение, соответствующие его состоянию, ведется отслеживание контактов", - отмечается в сообщении.

В PHS добавили, что сотрудничают с Агентством по здравоохранению Великобритании (UKHSA), Агентствами общественного здравоохранения Уэльса и Северной Ирландии для мониторинга и реагирования на потенциальные и подтвержденные случаи оспы обезьян в Великобритании. По словам директора PHS по науке Ника Фина, это может включать в себя предложения вакцинации.

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Версия на английском языке Scotland reports first case of monkeypox infection

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