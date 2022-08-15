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В Шанхае задействовали дроны для выявления случаев нарушения антиковидных мер

В Шанхае задействовали дроны для выявления случаев нарушения антиковидных мер Власти задействовали беспилотники в шанхайском районе Янпу для выявления случаев нарушения мер, призванных сдержать распространение коронавируса COVID-19.
Другие страны
15 августа 2022 г. 21:04
В Шанхае задействовали дроны для выявления случаев нарушения антиковидных мер

Власти задействовали беспилотники в шанхайском районе Янпу для выявления случаев нарушения мер, призванных сдержать распространение коронавируса COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает South China Mornings Post (SCMP).

Так, местные власти начали запускать беспилотники для инспекций с воздуха, которые включают в себя слежение за магазинами, жилыми кварталами, лесистой местностью, парками и строительными площадками с целью "закрепить результаты кампании предотвращения эпидемий и борьбы с ними" в городе, жизнь которого "вступила в фазу нормализации".

По словам главы одной из районных общин Яна Футао, беспилотники в основном задействованы в наблюдении за людьми, которые прибывают в деловые районы, а также за теми, кто стоит в очереди на тестирование на коронавирус.

"Как только станет ясно, что... люди собираются вместе, громкоговоритель на беспилотнике постарается их разогнать", - приводит издание слова Яна Футао.

SCMP пишет, что недавно беспилотники зафиксировали, как покупатель вошел в местный магазин, не отсканировав код здоровья, который является частью шанхайской системы, используемой для регистрации посещений людьми общественных мест. После этого в магазин прибыли местные власти, чтобы напомнить его работникам о правилах.

Несмотря на то, что локдаун в Шанхае прекратился в июне, строгие меры по предотвращению распространения коронавируса остаются в силе.

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