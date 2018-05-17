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    В Сербии разбился спортивный самолет

    Баку. 17 мая. REPORT.AZ/ Спортивный самолет упал в среду в пригороде Белграда, при этом погибли два человека.

    Как сообщает Report, об этом сообщает национальное телевидение Сербии (РТС).

    "Мужчина и женщина погибли при аварии легкого самолета в Земун-Поле. Скорая помощь приняла сообщение в 19.08 (21.08 по бакинскому времени) о том, что самолет упал вблизи аэродрома "13 май", — говорится в сообщении телеканала.

    Модель самолета не уточняется. Отмечается, что спортивный аэродром находится в 70 метрах от линии железной дороги, взлетное поле не асфальтировано.

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