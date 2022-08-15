В Сербии прошло массовое шествие в защиту традиционных ценностей

Несколько тысяч человек приняли участие в массовом шествии в защиту традиционных ценностей в Белграде.
"Достойно, мирно, по-христиански. За семью и традицию. Народ не хочет евромусор в Сербии. Это был сигнал. Вместе продолжаем дальше", - написала депутат на своей странице в социальной сети Facebook.
Джурджевич-Стаменковски сопроводила надпись видеокадрами, на которых видна большая колонна людей, следующая по столичным улицам. В толпе видна сербская символика, в шествии также участвовало много духовных лиц.
Отметим, что все крупные сербские СМИ, телеканалы и информагентства обошли акцию своим вниманием.