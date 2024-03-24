В Сенегале пройдут выборы президента страны

Президентские выборы состоятся в воскресенье в Сенегале в условиях активизации политических сил в результате ожесточенной борьбы за дату голосования, которая несколько раз переносилась.
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В бюллетени включены 19 кандидатов. Двое из них объявили на днях о снятии с выборов, однако Конституционный совет не принял их заявлений.
Действующий президент Сенегала Маки Саль не будет добиваться переизбрания из-за конституционного ограничения на два срока. Его полномочия на посту главы государства заканчиваются 2 апреля.