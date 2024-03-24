В Сенегале пройдут выборы президента страны

Президентские выборы состоятся в воскресенье в Сенегале в условиях активизации политических сил в результате ожесточенной борьбы за дату голосования, которая несколько раз переносилась.

Президентские выборы состоятся в воскресенье в Сенегале в условиях активизации политических сил в результате ожесточенной борьбы за дату голосования, которая несколько раз переносилась.

Как передает Report , об этом сообщила радиостанция SABC.

В бюллетени включены 19 кандидатов. Двое из них объявили на днях о снятии с выборов, однако Конституционный совет не принял их заявлений.

Действующий президент Сенегала Маки Саль не будет добиваться переизбрания из-за конституционного ограничения на два срока. Его полномочия на посту главы государства заканчиваются 2 апреля.