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В Сенате начался второй процесс импичмента в отношении Трампа

В Сенате начался второй процесс импичмента в отношении Трампа Сенат Конгресса США начал второй процесс импичмента в отношении уже бывшего президента страны республиканца Дональда Трампа
Другие страны
9 февраля 2021 г. 22:37
В Сенате начался второй процесс импичмента в отношении Трампа

Сенат Конгресса США начал второй процесс импичмента в отношении уже бывшего президента страны республиканца Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию заседания ведут американские телеканалы.

Процесс начался с голосования по вопросу о формате процедуры самого разбирательства. Соответствующую резолюцию поддержали 89 сенаторов, 11 выступили против.

Теперь законодатели перейдут к обсуждению конституционности самого разбирательства в отношении уже бывшего президента. После четырехчасового обсуждения конституционности последует голосование по вопросу о том, имеет ли верхняя палата Конгресса право проводить процедуру импичмента в отношении экс-президента США.

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