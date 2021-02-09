В Сенате начался второй процесс импичмента в отношении Трампа

Сенат Конгресса США начал второй процесс импичмента в отношении уже бывшего президента страны республиканца Дональда Трампа

Сенат Конгресса США начал второй процесс импичмента в отношении уже бывшего президента страны республиканца Дональда Трампа.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, трансляцию заседания ведут американские телеканалы.

Процесс начался с голосования по вопросу о формате процедуры самого разбирательства. Соответствующую резолюцию поддержали 89 сенаторов, 11 выступили против.

Теперь законодатели перейдут к обсуждению конституционности самого разбирательства в отношении уже бывшего президента. После четырехчасового обсуждения конституционности последует голосование по вопросу о том, имеет ли верхняя палата Конгресса право проводить процедуру импичмента в отношении экс-президента США.