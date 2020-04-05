В Саудовской Аравии изолировали несколько районов второго по величине города Джидда

Власти Саудовской Аравии в рамках борьбы с распространением коронавируса приняли решение полностью изолировать ряд районов второго по величине города страны - Джидды.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает телеканал Al Arabiya, соответствующее распоряжение отдано в субботу МВД королевства.

Согласно заявлению ведомства, под изоляцию попали семь пригородов Джидды, расположенной на побережье Красного моря и считающейся экономической столицей страны. Жителям этих районов разрешено выходить за покупками или получать медицинскую помощь только в период с 06:00 до 15:00 по местному времени, а в остальные часы действует комендантский час.

Ограничения не распространяются на работников жизненно значимых служб и отраслей.

Напомним, что с 29 марта действует запрет на въезд и выезд из Джидды.