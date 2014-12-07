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    В Саудовской Аравии арестованы 135 человек по обвинению в терроризме

    Среди задержанных фигурируют граждане Египта, Ливана, Афганистана, Эфиопии и Ирака

    Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В Саудовской Аравии по обвинениям в терроризме арестованы не менее 135 человек, среди которых есть иностранцы.

    Как передает Report, подозреваемые в причастности к террористическим группировкам арестованы после их неоднократных попыток подорвать безопасность и стабильность родины.

    Среди задержанных, кроме саудовцев, фигурируют граждане Египта, Ливана, Афганистана, Эфиопии и Ирака, подданный Бахрейна, а также один человек без гражданства.

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