В Саудовской Аравии арестованы 135 человек по обвинению в терроризме

Баку. 7 декабря. REPORT.AZ/ В Саудовской Аравии по обвинениям в терроризме арестованы не менее 135 человек, среди которых есть иностранцы.

Как передает Report, подозреваемые в причастности к террористическим группировкам арестованы после их неоднократных попыток подорвать безопасность и стабильность родины.

Среди задержанных, кроме саудовцев, фигурируют граждане Египта, Ливана, Афганистана, Эфиопии и Ирака, подданный Бахрейна, а также один человек без гражданства.