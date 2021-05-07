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В Саудовской Аравии запретили выходить на работу без прививки от COVID-19

В Саудовской Аравии запретили выходить на работу без прививки от COVID-19 Власти страны пообещали объявить в ближайшее время дату начала исполнения этого решения и рассказать, как конкретно оно будет действовать
Другие страны
7 мая 2021 г. 17:40
В Саудовской Аравии запретили выходить на работу без прививки от COVID-19

Власти Саудовской Аравии запретили выходить на работу не привитым от коронавируса сотрудникам государственных и частных компаний.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в сообщении министерства кадров и социального развития королевства.

"Министерство разъясняет, что получение вакцины от коронавируса будет необходимым условием для присутствия работников на рабочих местах для всех секторов - государственного, частного и благотворительных организаций", - отмечается в документе.

Министерство призвало всех работников приготовиться к вакцинации.

Власти страны пообещали объявить в ближайшее время дату начала исполнения этого решения и рассказать, как конкретно оно будет действовать.

Ранее саудовские власти объявили, что с 17 мая за пределы страны получат возможность выезжать только те, кто успел привиться двумя дозами или одной дозой за 14 дней до поездки.

До настоящего момента саудовские медики вкололи более 10 миллионов доз вакцины в стране с населением около 34 миллионов человек.

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Версия на азербайджанском языке Səudiyyə Ərəbistanı peyvəndlənməmiş əməkdaşların iş yerlərinə getməsinə qadağa qoyub
Версия на английском языке Saudi Arabia mandates COVID-19 vaccine for all workers

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