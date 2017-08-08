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    В Саудовской Аравии скончался принц

    Принцу было 26 лет, причиной смерти стал сердечный приступ© Daily Express

    Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Королевский двор Саудовской Аравии заявил о кончине принца Сальмана бен Абдаллаха бен Турки Аль Сауда, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости. 

    "В мир иной отправился принц Сальман бен Абдаллах бен Турки Аль Сауд", - говорится в сообщении официального агентства SPA.

    Причины смерти не раскрываются.

    Агентство Eremnews со ссылкой на близких скончавшегося сообщает, что принцу было 26 лет, а причиной смерти стал сердечный приступ.

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