В Саудовской Аравии скончался принц

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Баку. 8 августа. REPORT.AZ/ Королевский двор Саудовской Аравии заявил о кончине принца Сальмана бен Абдаллаха бен Турки Аль Сауда, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В мир иной отправился принц Сальман бен Абдаллах бен Турки Аль Сауд", - говорится в сообщении официального агентства SPA.

Причины смерти не раскрываются.

Агентство Eremnews со ссылкой на близких скончавшегося сообщает, что принцу было 26 лет, а причиной смерти стал сердечный приступ.