В Саудовской Аравии казнили трех военных, обвиненных в измене родине

Как передает агентство SPA, "приговор приведен в исполнение"

Военный трибунал Саудовской Аравии вынес смертный приговор троим военнослужащим, обвиненным в измене родине.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает саудовское государственное агентство SPA.

"Согласно закону, запрещающему любое сотрудничество с врагом,... трое военнослужащих при министерстве обороны признаны виновными в великой измене из-за связей с врагом против интересов королевства... После доказательства их вины им вынесен приговор - смертная казнь. Приговор приведен в исполнение", - сообщает агентство.