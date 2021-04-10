О нас
Report Georgia
Аудио новости

В Саудовской Аравии казнили трех военных, обвиненных в измене родине

В Саудовской Аравии казнили трех военных, обвиненных в измене родине Как передает агентство SPA, "приговор приведен в исполнение"
Другие страны
10 апреля 2021 г. 14:12
В Саудовской Аравии казнили трех военных, обвиненных в измене родине

Военный трибунал Саудовской Аравии вынес смертный приговор троим военнослужащим, обвиненным в измене родине.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает саудовское государственное агентство SPA.

"Согласно закону, запрещающему любое сотрудничество с врагом,... трое военнослужащих при министерстве обороны признаны виновными в великой измене из-за связей с врагом против интересов королевства... После доказательства их вины им вынесен приговор - смертная казнь. Приговор приведен в исполнение", - сообщает агентство.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook

Новости партнеров

Другие новости из категории

Пять землетрясений произошли за день на юго-западе Японии
Пять землетрясений произошли за день на юго-западе Японии
10 апреля 2021 г. 12:41
Военный трибунал в Мьянме приговорил к смерти 19 человек
Военный трибунал в Мьянме приговорил к смерти 19 человек
10 апреля 2021 г. 12:31
В Турции автобус с туристами попал в аварию, 34 человека ранены
В Турции автобус с туристами попал в аварию, 34 человека ранены
10 апреля 2021 г. 11:53
Действующий президент Джибути победил на выборах
Действующий президент Джибути победил на выборах
10 апреля 2021 г. 11:20
Китай одобрил третью вакцину от коронавируса для клинических испытаний
Китай одобрил третью вакцину от коронавируса для клинических испытаний
10 апреля 2021 г. 09:43
В районе газовых объектов Афганистана прогремели взрывы
В районе газовых объектов Афганистана прогремели взрывы
10 апреля 2021 г. 09:37
Раскрыто последнее желание принца Филиппа
Раскрыто последнее желание принца Филиппа
10 апреля 2021 г. 08:41
Турция обвинила Грецию в поддержке террористов
Турция обвинила Грецию в поддержке террористов
10 апреля 2021 г. 03:44
В Индии в больнице произошел пожар, есть жертвы
В Индии в больнице произошел пожар, есть жертвы
10 апреля 2021 г. 01:57
В Италии за сутки умерли более 700 человек с коронавирусом
В Италии за сутки умерли более 700 человек с коронавирусом
9 апреля 2021 г. 20:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi