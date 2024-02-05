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В Сальвадоре завершилось голосование на президентских и парламентских выборах

В Сальвадоре завершилось голосование на президентских и парламентских выборах Участки для голосования на выборах президента и депутатов Законодательной ассамблеи (однопалатного парламента) Сальвадора закрылись в 17:00 в воскресенье (03:00 по бакинскому времени).
Другие страны
5 февраля 2024 г. 03:30
В Сальвадоре завершилось голосование на президентских и парламентских выборах

Участки для голосования на выборах президента и депутатов Законодательной ассамблеи (однопалатного парламента) Сальвадора закрылись в 17:00 в воскресенье (03:00 по бакинскому времени).

Как сообщает Report со ссылкой на газету Prensa grafica, серьезных нарушений избирательного процесса не зафиксировано.

Наблюдатели от Организации американских государств заявляют о высокой явке за рубежом. Всего в списки избирателей внесены порядка 6,2 млн граждан. В настоящий момент избирательные комиссии ведут подсчет голосов.

В президентских выборах в этом году участвуют шесть кандидатов, в парламентских - 13 политических партий. Сальвадор - президентская республика с унитарным устройством, президент избирается прямым тайным голосованием на пять лет. Для победы в первом туре кандидату необходимо получить поддержку более 50% избирателей. Если ни один из претендентов не получает абсолютного большинства голосов, проводится второй тур, где победитель определяется простым большинством голосов из двух кандидатов, лидировавших в первом туре.

В опросе, проведенном американским институтом общественного мнения Gallup в январе, за лидера страны Найиба Букеле были готовы проголосовать более 80% респондентов. Несмотря на обвинения в авторитарном стиле правления, президент остается чрезвычайно популярным, рейтинг его одобрения не опускался ниже 80%, он считается одним из самых популярных действующих глав государств Латинской Америки. В случае переизбрания Букеле обещает продолжить борьбу с преступностью и коррупцией, инвестировать в развитие технологий и продвижение в национальной экономике цифровой валюты - Сальвадор стал первой страной в мире, которая зафиксировала за биткойном статус законного платежного средства. Согласно опросам общественного мнения, значительной поддержкой на парламентских выборах пользуется партия Букеле "Новые идеи".

За действующим главой государства в президентской гонке с большим отрывом следуют предприниматель Хоэль Санчес, баллотирующийся от правой партии "Националистический республиканский союз", и бывший депутат Мануэль Флорес, представляющий левый Фронт национального освобождения им. Фарабундо Марти. Их поддерживают по 4% опрошенных. Других кандидатов поддержали менее 2% респондентов.

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Версия на азербайджанском языке Salvadorda prezident və parlament seçkiləri başa çatıb

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