В Румынии проходят многотысячные антиправительственные протесты

Баку. 13 мая. REPORT.AZ/ Тысячи граждан вышли на улицы больших городов Румынии, выступая против правящей коалиции, премьер-министра Виорики Данчилэ, председателя палаты депутатов Ливиу Драгни и руководителя сената Кэлина Попеску-Тэричану.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает Mediafax.

"Несколько тысяч человек протестовали в субботу на площади Победы, обвиняя коалицию Социал-демократической партии (СДП) и Альянса либералов и демократов (АЛД) в невыполнении предвыборных обещаний и отдалении страны от европейских и демократических стандартов", — отмечает агентство.

"Антидемократическими действиями" СДП и АЛД организаторы считают, в частности, изменение Уголовного кодекса, требование заменить руководство Национального антикоррупционного управления, изменение законодательства без публичных консультаций, пересмотр законов юстиции, очернение некоторых европейских институтов.