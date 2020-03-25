В России перенесли дату голосования по поправкам в Конституцию

Дата голосования по поправкам в Конституцию России должна быть перенесена из-за коронавируса.

Как передаёт российское бюро Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин в своем телеобращении к гражданам страны.

"Будет принято решение о новом дне общероссийского голосования по поправке в Конституцию", - отметил он.

Отметим, что на сегодняшний день в России выявлено 658 случаев заболевания, 29 человек выздоровели, 122 тысячи находятся под наблюдением.

Президент России также заявил, что следующая неделя для россиян станет нерабочей с сохранением зарплаты. Выходные продлятся с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля.