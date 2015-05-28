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    ​В России ежегодно от курения умирает около 400 тыс. человек

    В стране курящими являются 34% россиян

    Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ В Минздраве заявили, что в России ежегодно от проблем со здоровьем, связанных с курением, умирает около 400 тыс. человек.

    Как передает Report, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя департамента охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздрава России Наталью Костенко.

    «По оценкам экспертов ежегодная смертность от болезней, связанных с курением составляет до 400 тысяч человек в год», — отметила Костенко.

    По данным ведомства, в стране курящими являются 34% россиян, в том числе 54% мужчин и 19% женщин.

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