​В России ежегодно от курения умирает около 400 тыс. человек

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ В Минздраве заявили, что в России ежегодно от проблем со здоровьем, связанных с курением, умирает около 400 тыс. человек.

Как передает Report, об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заместителя департамента охраны здоровья и санитарно-эпидемиологического благополучия человека Минздрава России Наталью Костенко.

«По оценкам экспертов ежегодная смертность от болезней, связанных с курением составляет до 400 тысяч человек в год», — отметила Костенко.

По данным ведомства, в стране курящими являются 34% россиян, в том числе 54% мужчин и 19% женщин.