    В России девять человек пострадали в цепном ДТП

    • 20 апреля, 2026
    • 11:38
    В России девять человек пострадали в цепном ДТП

    В России в Тосненском районе Ленинградской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, в результате которого пострадали девять человек.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

    "В результате ДТП произошло столкновение пяти автомобилей: микроавтобус Mercedes, Sitrak, Renault Logan, DAF, Chery. Предварительно, пострадали девять человек: двое госпитализированы, остальные осматриваются на месте", – сообщили в ведомстве.

    На месте происшествия работают сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Из-за ремонтных работ на участке трассы временно организовано реверсивное движение.

    Дорожно-транспортное происшествие (ДТП) Россия Ленинградская область

