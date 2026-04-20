В России девять человек пострадали в цепном ДТП

В России в Тосненском районе Ленинградской области произошло крупное дорожно-транспортное происшествие с участием пяти автомобилей, в результате которого пострадали девять человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в региональном ГУ МЧС России.

"В результате ДТП произошло столкновение пяти автомобилей: микроавтобус Mercedes, Sitrak, Renault Logan, DAF, Chery. Предварительно, пострадали девять человек: двое госпитализированы, остальные осматриваются на месте", – сообщили в ведомстве.

На месте происшествия работают сотрудники полиции и бригады скорой помощи. Из-за ремонтных работ на участке трассы временно организовано реверсивное движение.