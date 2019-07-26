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В РФ хотят ввести обязательную установку российского ПО на смартфоны

В РФ хотят ввести обязательную установку российского ПО на смартфоны

В России задумались о создании списка отечественных программ, которые нужно будет предустанавливать на продаваемые в России гаджеты.

Как передаёт Report со ссылкой на "Известия", этот законопроект уже внесли на рассмотрение в Госдуму.

По словам экспертов, такие меры помогут российским разработчикам увеличить аудиторию пользователей, а сам контент стал бы качественнее и многообразнее.

Однако специалисты отметили и большое количество минусов инициативы. Так, по их мнению, вместо повышения качества продукции российские компании начнут бороться за попадание в реестр, а крупные представители зарубежного рынка вовсе покинут страну.

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