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В результате землетрясения в Японии пострадали 150 человек

В результате землетрясения в Японии пострадали 150 человек По меньшей мере 12 человек получили тяжелые травмы в результате мощного землетрясения магнитудой 7,3, которое в субботу произошло у побережья префектуры Фукусима на северо-востоке главного японского острова Хонсю
Другие страны
15 февраля 2021 г. 08:37
В результате землетрясения в Японии пострадали 150 человек

По меньшей мере 12 человек получили тяжелые травмы в результате мощного землетрясения магнитудой 7,3, которое в субботу произошло у побережья префектуры Фукусима на северо-востоке главного японского острова Хонсю.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр страны Ёсихидэ Суга в ходе дебатов в бюджетной комиссии нижней палаты парламента. Общее число пострадавших, по его словам, достигает 153 человек, погибших нет.

"По состоянию на сегодняшний день, - сказал премьер, - мне сообщили, что 12 человек получили тяжелые травмы, 141 - относительно легкие". По словам премьера, по-прежнему отменено движение поездов на одном из пострадавших участков скоростной железной дороги. Вызванный землетрясением обвал перерезал скоростное автомобильное шоссе на северо-востоке острова Хонсю.

"Правительство, - заявил глава правительства, - оказывает всю необходимую помощь с тем, чтобы как можно скорее восстановить нормальную жизнь в пострадавшем районе".

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Версия на азербайджанском языке Yaponiyada zəlzələ zamanı xəsarət alanların sayı 153 nəfərə çatdı

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