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В результате столкновений в Судане погибли не менее 35 человек

В результате столкновений в Судане погибли не менее 35 человек По крайней мере 35 человек погибли в результате столкновений между группами кочевников в районе Джебель Мун суданского штата Западный Дарфур.
Другие страны
25 ноября 2021 г. 19:10
В результате столкновений в Судане погибли не менее 35 человек

По крайней мере 35 человек погибли в результате столкновений между группами кочевников в районе Джебель Мун суданского штата Западный Дарфур.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг угандийская газета Daily Monitor.

Сообщается, что в ходе столкновений, начавшихся 17 ноября, 16 деревень полностью сожжены.

"Стычки начались из-за угона верблюдов, - цитирует газета губернатора штата Хамиса Абдаллу. - Дополнительные войска направлены в район столкновений, ситуация стабилизировалась".

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Версия на азербайджанском языке Sudanda toqquşmalarda azı 35 nəfər həlak olub

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