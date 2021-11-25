В результате столкновений в Судане погибли не менее 35 человек

По крайней мере 35 человек погибли в результате столкновений между группами кочевников в районе Джебель Мун суданского штата Западный Дарфур.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг угандийская газета Daily Monitor.
Сообщается, что в ходе столкновений, начавшихся 17 ноября, 16 деревень полностью сожжены.
"Стычки начались из-за угона верблюдов, - цитирует газета губернатора штата Хамиса Абдаллу. - Дополнительные войска направлены в район столкновений, ситуация стабилизировалась".