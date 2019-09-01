В результате обрушения сцены в Германии пострадали 23 человека - ВИДЕО - ФОТО

В результате обрушения сцены на концерте в немецком городе Эссен 23 человека получили травмы различной степени тяжести.
Как передает Report, oб этом сообщает WDR в Twitter.
«По сообщениям пожарных, два человека получили серьёзные травмы и ещё у 21-го зрителя лёгкие ранения», — сообщает WDR в Twitter.
По его данным, концерт рэп-исполнителей Casper и Marteria был приостановлен в результате ЧП.
Rund 20.000 Zuschauer haben das Gelände gegen 21.30 Uhr verlassen. Augenzeugen berichten von chaotischen Szenen. pic.twitter.com/Paji9x9JUr— WDR Aktuelle Stunde (@aktuelle_stunde) 31 августа 2019 г.
Anar TağıyevАвтор новости