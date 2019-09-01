В результате обрушения сцены в Германии пострадали 23 человека - ВИДЕО - ФОТО

В результате обрушения сцены на концерте в немецком городе Эссен 23 человека получили травмы различной степени тяжести.

Как передает Report, oб этом сообщает WDR в Twitter.

«По сообщениям пожарных, два человека получили серьёзные травмы и ещё у 21-го зрителя лёгкие ранения», — сообщает WDR в Twitter.

По его данным, концерт рэп-исполнителей Casper и Marteria был приостановлен в результате ЧП.