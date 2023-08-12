В результате обрушения мечети в Нигерии погибли семь человек

Семь человек погибли и несколько получили ранения в результате обрушения мечети городе Зариа штата Кадуна на севере Нигерии.

Семь человек погибли и, несколько получили ранения в результате обрушения мечети в городе Зариа штата Кадуна на севере Нигерии.

Об этом Report сообщает со ссылкой на агентство Reuters.

Представитель совета эмирата Зариа Абдуллахи Кварбаи отметил, что инцидент произошел в центральной мечети города во время полуденной молитвы, когда в здании находились сотни верующих.

По его словам, сначала были обнаружены тела четырех человек, затем спасатели извлекли из-под обломков еще три тела.

Reuters подчеркивает, что в Нигерии обрушение зданий является обычным явлением, поскольку в стране не соблюдаются должным образом правила безопасности, а строительные материалы часто низкого качества.