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    В результате взрыва на заводе во Франции погибли два человека

    Причина трагедии пока не называется, однако известно, что в момент взрыва на месте проводились технические работы

    Баку. 17 февраля. REPORT.AZ/ Два человека погибли в результате взрыва на заводе агропромышленной компании Saipol в Дьепе на севере Франции.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил в эфире радиостанции Franceinfo супрефект Дьепа Жан-Эрик Винклер.

    Взрыв на заводе, специализирующемся на производстве растительного масла и сопутствующих продуктов, прогремел около 10.45 по местному времени (13.45 по бакинскому времени). За взрывом последовал пожар, к настоящему моменту пожарным удалось справиться с огнем.

    Причина трагедии пока не называется, однако известно, что в момент взрыва на месте проводились технические работы.

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