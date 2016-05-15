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    В результате ударов “Джебхат ан-Нусры” в Алеппо погибли 7 человек

    Боевики предприняли попытки наступления на подразделения сирийской армии к северо-западу от Алеппо

    Баку. 15 Май. REPORT.AZ/ В результате ударов террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» по окрестностям Алеппо погибли семь человек.

    Как передает Report, об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

    Также отмечается, что боевики группировки предприняли попытки наступления на подразделения сирийской армии к северо-западу от Алеппо.

    Ранее сообщалось, что более 100 террористов «Джебхат ан-Нусры» прибыли в населенный пункт Хан-Туман в Сирии.

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