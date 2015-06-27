​В результате теракта в Тунисе погибли 15 британцев

Баку. 27 Июня. REPORT.AZ/ Британский МИД назвал число граждан Великобритании, погибших в результате нападения на отели в Тунисе.

Как передает Report со ссылкой на РИА «Новости», по данным дипломатии, их число достигло 15 человек и может увеличиться.

Замминистра иностранных дел Тобиас Элвуд заявил, что это нападение стало самым болезненным терактом против британцев за 10 лет — с 2005 года, когда в результате взрывов в Лондоне погибли 52 человека.

Ранее сообщалось, что в результате атаки погибли 40 человек.