В результате столкновения поездов в США погибли 2 человека, не менее 70 пострадавших

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Баку. 4 февраля. REPORT.AZ/ Два человека погибли и не менее 70 получили ранения в результате столкновения пассажирского поезда с грузовым составом в штате Южная Каролина на юго-востоке США.

Как передает Report, об этом сообщает ABC со ссылкой на представителя офиса шерифа округа Лексингтон.

По информации телеканала, расследовать аварию будет Национальный совет по безопасности на транспорте.

Ранее сообщалось о 50 пострадавших.

Напомним, пассажирский поезд компании Amtrak, следовавший из Нью-Йорка в Майами, столкнулся с грузовым железнодорожным составом в Южной Каролине утром 4 февраля. В поезде находились 139 пассажиров и восемь членов экипажа.