В результате пожара в Ульяновской области погибли четверо

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Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ При пожаре в жилом доме в поселке Новоспасское Ульяновской области погибли четыре человека.

Как передает Report, со ссылкой на Газета.ру, об этом сообщает пресс-служба регионального Управления МВД.

«Произошло возгорание одного из жилых домов по улице Советской. В ходе осмотра места происшествия было обнаружено четверо погибших. По предварительным данным, погибшими оказались 67-летний хозяин дома, двое его сыновей и их знакомый», — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, которая пытается установить все обстоятельства произошедшего.