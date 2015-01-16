Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Как минимум 170 человек стали жертвами ливневых паводков в Малави за последний месяц, более 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Как сообщает Report со ссылкой на BBC, ранее на этой неделе президент страны Питер Мутарика объявил треть территории страны зоной бедствия и попросил международной помощи.

Власти страны призывают жителей затопленных территорий перемещаться в более высокие районы после сообщений о том, что некоторые сельские жители отказываются покидать свои дома.

От наводнений пострадала также часть территории соседнего Мозамбика.