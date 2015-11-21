​В результате авиаударов США в Ираке погибли четверо гражданских

Баку. 21 ноября. REPORT.AZ/ В результате удара американских ВВС по позициям террористической группировки "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ) в Ираке в марте нынешнего года погибли четверо мирных жителей, в том числе, возможно, ребенок.

Как передает Report, об этом сообщило Центральное командование (СЕНТКОМ) вооруженных сил США, проводившее расследование этого инцидента.

По его словам, "данные, собранные в ходе расследования, свидетельствуют о том, что авиаудары, вероятно, привели к гибели четырех гражданских лиц". Не исключено, что среди них был ребенок, но точно идентифицировать погибших не представляется возможным, отметило Центральное командование, отвечающее за операцию против исламистов в Ираке и Сирии.

Трагический инцидент, по поводу которого велось расследование, произошел 13 марта во время нанесения ударов американским самолетом А-10 в районе иракского города Хатра. По сведениям американских СМИ, в вооруженных силах США продолжается расследование еще нескольких подобных случаев гибели мирных жителей, произошедших в ходе операции против группировки ИГ.