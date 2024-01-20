О нас

В резиденции премьера Греции вспыхнул пожар

В резиденции премьера Греции вспыхнул пожар Пожар произошел в резиденции премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, огонь быстро ликвидировали.
Другие страны
20 января 2024 г. 11:28
В резиденции премьера Греции вспыхнул пожар

Пожар произошел в резиденции премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, огонь быстро ликвидировали.

Как передает Report, об этом сообщило греческое Министерство климатических кризисов и гражданской защиты.

"Сегодня утром произошел пожар в прилегающем складском помещении на первом этаже Дворца Максима. В тушении принимали участие 24 пожарных с семью машинами. Пожар был быстро локализован, причинен лишь незначительный материальный ущерб", - сказано в сообщении министерства.

Уточняется, что инцидент расследуется компетентным следственным отделом.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение
19 января 2024 г. 23:13
Управление образования Баку принимает меры для сокращения плотности учащихся в школах
Управление образования Баку принимает меры для сокращения плотности учащихся в школах
15 января 2024 г. 11:19
Анар Гулиев: В Генплане Баку не предусмотрена прокладка линии метро до Хырдалана
Анар Гулиев: В Генплане Баку не предусмотрена прокладка линии метро до Хырдалана
16 января 2024 г. 11:12
Получившие право на участие в Паралимпиаде спортсмены и их тренеры получат спецстипендии
Получившие право на участие в Паралимпиаде спортсмены и их тренеры получат спецстипендии
19 января 2024 г. 09:57
В Баку температура воздуха упадет до -4°С, в регионах ожидается снег
В Баку температура воздуха упадет до -4°С, в регионах ожидается снег
14 января 2024 г. 13:14
Число погибших при пожаре в мебельном цехе в Баку возросло до семи
ФотоЧисло погибших при пожаре в мебельном цехе в Баку возросло до семи
15 января 2024 г. 21:54
В Азербайджане предлагается увеличить продолжительность декретного отпуска
В Азербайджане предлагается увеличить продолжительность декретного отпуска
18 января 2024 г. 09:33
На некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
ФотоНа некоторых улицах и проспектах Баку наблюдаются пробки - СПИСОК
16 января 2024 г. 08:27
Азербайджанские школьники приняли участие в международной олимпиаде в США
ФотоАзербайджанские школьники приняли участие в международной олимпиаде в США
14 января 2024 г. 17:42
Алексей Данилов: Мы не можем насильно вернуть в Украину призывников, покинувших страну
Алексей Данилов: Мы не можем насильно вернуть в Украину призывников, покинувших страну
18 января 2024 г. 16:19

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi