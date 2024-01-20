В резиденции премьера Греции вспыхнул пожар

Пожар произошел в резиденции премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, огонь быстро ликвидировали.

Пожар произошел в резиденции премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса, огонь быстро ликвидировали.

Как передает Report, об этом сообщило греческое Министерство климатических кризисов и гражданской защиты.

"Сегодня утром произошел пожар в прилегающем складском помещении на первом этаже Дворца Максима. В тушении принимали участие 24 пожарных с семью машинами. Пожар был быстро локализован, причинен лишь незначительный материальный ущерб", - сказано в сообщении министерства.

Уточняется, что инцидент расследуется компетентным следственным отделом.