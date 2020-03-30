​В Раде сообщили об отставке министров финансов и здравоохранения

Министр финансов Украины Игорь Уманский и глава Минздрава Илья Емец подали в отставку.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом написала в фейсбуке депутат Верховной рады от фракции Петра Порошенко "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

Ранее проект постановления об увольнении Ильи Емца с должности министра здравоохранения зарегистрировали на официальном сайте Верховной рады. Авторами инициативы выступили депутаты фракции "Голос".

"Второе правительство Зеленского побило рекорды скорости изменения министров. Месяц проработали министры финансов и здравоохранения, и уже подали в отставку — в разгар коронавируса", — написала Геращенко.

По ее словам, на совещании руководства Верховной рады с главами фракций прошла встреча с кандидатами на должности глав Минфина, Минздрава и министра энергетики и защиты окружающей среды.

"На совещании руководства Верховной рады происходит встреча с кандидатами на должности министра энергетики Ольгой Богуславец, здравоохранения Максимом Степановым и финансов Сергеем Марченко", — добавила Геращенко.